Павлюченкова проиграла Чжу Линь во втором круге Уимблдона

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась поражением россиянки со счетом 4:6, 3:6.
На счету Павлюченковой, которая была посеяна на турнире под 25-м номером, три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Её соперница из Китая выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
Чжу Линь в третьем круге встретится с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия) — Юлия Стародубцева (Украина).