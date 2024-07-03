ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марцел ЛичкаЛето «Динамо»: трансферная апатия перечеркнет чемпионские амбиции?
  • 21:55
    • «Динамо» проиграло «Партизану» по пенальти в Братском кубке
  • 21:37
    • Шнайдер разгромила Стивенс и вышла в третий круг Уимблдона
  • 19:01
    • Кудерметова уступила Крейчиковой на старте Уимблдона
  • 18:52
    • Хачанов на отказе Карацева вышел во второй круг Уимблдона
  • 18:49
    • Алькарас без проблем вышел в третий круг Уимблдона
    Все новости спорта

    Павлюченкова проиграла Чжу Линь во втором круге Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова Чжу Линь
    Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла китаянке Чжу Линь во втором круге Уимблдона.

    Анастасия Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова

    Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась поражением россиянки со счетом 4:6, 3:6.

    На счету Павлюченковой, которая была посеяна на турнире под 25-м номером, три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Её соперница из Китая выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

    Чжу Линь в третьем круге встретится с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия) — Юлия Стародубцева (Украина).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Хачанов пройти второй круг на Уимблдоне?
  • Алис — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сафиуллин совершит еще один камбэк?
  • Махач — Сафиуллин. Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
  • Руне неприятно удивит в матче против Сейбота-Уайлда?
  • Руне — Сейбот-Уайлд. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.29
  • Экспресс дня 4 июля
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Алис — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Махач — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Руне — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хуркач — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Гирон — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фирнли — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Нэшвилл
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры