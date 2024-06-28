Шнайдер поборется за главный трофей на турнире в Германии

Россиянка(47-я ракетка мира) пробилась в финал престижного травяного турнира в немецком Бад-Хомбурге.

20-летняя российская теннисистка в полуфинале была сильнее американки Эмму Наварро (3) со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 22 минуты. Шнайдер 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Наварро 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

Для Шнайдер это первый финал во взрослой карьере. Ее соперницей будет победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Виктория Томова (Болгария, Q).