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    Калинская выиграла в первом круге на турнире в Берлине

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анна Калинская Маркета Вондроушова
    Россиянка Анна Калинская (25-я ракетка мира) успешно стартовала на представительном теннисном травяном турнире серии WTA-500 в Берлине.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    В первом круге она одержала волевую победу над японкой Нао Хибино (93) — 2:6, 6:4, 6:2.

    Соперницы находились на корте 1 час 50 минут. За это время Калинская сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хибино шесть эйсов, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из пяти.

    Во втором круге турнира в Берлине Калинская сыграет с победителем встречи Маркета Вондроушова (Чехия) — Ребека Масарова (Испания).

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