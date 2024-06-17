Калинская выиграла в первом круге на турнире в Берлине

Россиянка Анна Калинская (25-я ракетка мира) успешно стартовала на представительном теннисном травяном турнире серии WTA-500 в Берлине.

В первом круге она одержала волевую победу над японкой Нао Хибино (93) — 2:6, 6:4, 6:2.

Соперницы находились на корте 1 час 50 минут. За это время Калинская сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хибино шесть эйсов, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Берлине Калинская сыграет с победителем встречи Маркета Вондроушова (Чехия) — Ребека Масарова (Испания).