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    Рыбакина прокомментировала вылет с «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Елена Рыбакина Жасмин Паолини
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-я ракетка) поделилась эмоциями после вылета в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «Тяжёлый матч, не такого результата я хотела, но, в целом, думаю, что провела здесь отличные пару матчей. Теперь жду травяного сезона.

    Что сегодня случилось? Не лучший день. Она очень хорошо играла, начало ей удалось гораздо лучше, она хорошо двигалась. Я начала медленно, а она с первого мяча играла агрессивно.

    Я старалась найти свою игру, старалась бороться, но в конечном итоге это был не лучший мой день. Я была близка, но она выиграла. Надо фокусироваться на травяном сезоне», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

    Сегодня, 5 июня, Рыбакина (4) уступила итальянке Жасмин Паолини (12) со счетом 2:6, 6:4, 4:6.

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