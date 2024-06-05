Рыбакина прокомментировала вылет с «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка(4-я ракетка) поделилась эмоциями после вылета в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Тяжёлый матч, не такого результата я хотела, но, в целом, думаю, что провела здесь отличные пару матчей. Теперь жду травяного сезона.

Что сегодня случилось? Не лучший день. Она очень хорошо играла, начало ей удалось гораздо лучше, она хорошо двигалась. Я начала медленно, а она с первого мяча играла агрессивно.

Я старалась найти свою игру, старалась бороться, но в конечном итоге это был не лучший мой день. Я была близка, но она выиграла. Надо фокусироваться на травяном сезоне», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Сегодня, 5 июня, Рыбакина (4) уступила итальянке Жасмин Паолини (12) со счетом 2:6, 6:4, 4:6.