Медведев: Алекс играл лучше, я не смог поднять свой уровень и выиграть

Российский теннисистпрокомментировал поражение отв 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

«На этом турнире моя подача работала хорошо. Но на грунте подача решает не так хорошо. Надежда, что я продолжу так подавать на траве и харде. Это будет хорошая помощь.

Уровень Алекса был выше моего, это началось с 2:1 в первом сете. После моего брейка я выиграл одно очко на его подаче, а на моей были страшные геймы. Я старался, боролся, но он находил решение каждому моему удару и ответу. Алекс играл лучше, я не смог поднять свой уровень и выиграть.

Мозоль никак не повлияла. Почувствовал, что она начала болеть. Когда она болит, значит может открыться, а вот это уже плохо. На "Ролан Гаррос" доволен подачей. Мне кажется, я хорошо подавал, принимал. Если бы на харде так подавал, матч с Алексом был бы другой.

Да, условия из-за отсутствия крыши сегодня были другие. Крыша чуть меняет темп и отскок. Но сумасшедшей разницы не было. Не считаю, что играл плохо, но перестал находить решения. Я пытался искать, но ничего не сработало», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Де Минор теперь сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13).