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    Медведев: Алекс играл лучше, я не смог поднять свой уровень и выиграть

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Даниил Медведев Алекс де Минор
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Алекса Де Мирона в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «На этом турнире моя подача работала хорошо. Но на грунте подача решает не так хорошо. Надежда, что я продолжу так подавать на траве и харде. Это будет хорошая помощь.

    Уровень Алекса был выше моего, это началось с 2:1 в первом сете. После моего брейка я выиграл одно очко на его подаче, а на моей были страшные геймы. Я старался, боролся, но он находил решение каждому моему удару и ответу. Алекс играл лучше, я не смог поднять свой уровень и выиграть.

    Мозоль никак не повлияла. Почувствовал, что она начала болеть. Когда она болит, значит может открыться, а вот это уже плохо. На "Ролан Гаррос" доволен подачей. Мне кажется, я хорошо подавал, принимал. Если бы на харде так подавал, матч с Алексом был бы другой.

    Да, условия из-за отсутствия крыши сегодня были другие. Крыша чуть меняет темп и отскок. Но сумасшедшей разницы не было. Не считаю, что играл плохо, но перестал находить решения. Я пытался искать, но ничего не сработало», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

    В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Де Минор теперь сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13).

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