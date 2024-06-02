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    Медведев оценил игру Свентек

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    Российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре представительницы Польши Иги Свёнтек.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Свёнтек сильно играет, больше нечего добавить. Очень сильный игрок, выигрывает много турниров, даже если Арина, Елена и, пожалуй, Коко, тоже стараются. Наверное, Арина в последнее время чаще выигрывает, но Ига постоянно доказывает, что на данный момент она номер один в рейтинге.

    Она сильно играет, сильно бьёт. Вчерашний матч она играла не вечером, и я смог его посмотреть, а вечерние запуски я не смотрю. Слишком муторно. Вчера она просто лупила по мячу, так здорово играла. Больше нечего добавить. Очень сильный игрок и сейчас заслуженно номер один», — сказал Медведев на пресс-конференции.

    Напомним, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Медведев встретится с 11-й ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии.

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