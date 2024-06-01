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    Медведев: В первых двух сетах я играл на пределе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над Томашем Махачем в третьем круге «Ролан Гаррос».

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Махач отыграл отлично. На уровне топ-10. Обычно он чуть больше промахивается. Когда он в очередной раз пробивал виннер, я думал: Чёрт, я смотрел твой матч два дня назад, ты промахивался в таких ситуациях. Он может пойти очень далеко, если будет продолжать так

    В первых двух сетах я играл на пределе, он заставлял меня это делать. Я играл круто, за счёт этого и выиграл их. А в третьем плохо сыграл гейм при 1:0, а потом не выдержал своего же уровня, а он продолжал играть хорошо. Рад, что в четвёртом смог заново собраться, отыграл на пределе», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

    В 1/8 финала Медведев теперь сыграет против Алекса Де Минора из Австралии.

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