Медведев: В первых двух сетах я играл на пределе

Российский теннисиствысказался о победе надв третьем круге «Ролан Гаррос».

«Махач отыграл отлично. На уровне топ-10. Обычно он чуть больше промахивается. Когда он в очередной раз пробивал виннер, я думал: Чёрт, я смотрел твой матч два дня назад, ты промахивался в таких ситуациях. Он может пойти очень далеко, если будет продолжать так

В первых двух сетах я играл на пределе, он заставлял меня это делать. Я играл круто, за счёт этого и выиграл их. А в третьем плохо сыграл гейм при 1:0, а потом не выдержал своего же уровня, а он продолжал играть хорошо. Рад, что в четвёртом смог заново собраться, отыграл на пределе», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

В 1/8 финала Медведев теперь сыграет против Алекса Де Минора из Австралии.