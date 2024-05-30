Потапова разгромила Голубич во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисисткаобыграла представительницу Швейцарииво втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

Потапова допустила две двойные ошибки, сделала две подачи навылет и реализовала четыре из шести возможных брейк-пойнтов. Голубич не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти, допустила одну двойную ошибку и не отметилась ни одной подачей навылет.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Потапова встретится с победительницей противостояния Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария).