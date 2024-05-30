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    Потапова разгромила Голубич во втором круге «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Анастасия Потапова
    Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич во втором круге «Ролан Гаррос».

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

    Потапова допустила две двойные ошибки, сделала две подачи навылет и реализовала четыре из шести возможных брейк-пойнтов. Голубич не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти, допустила одну двойную ошибку и не отметилась ни одной подачей навылет.

    В третьем круге «Ролан Гаррос» Потапова встретится с победительницей противостояния Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария).

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