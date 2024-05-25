Вавринка объяснил, почему продолжает играть в 39 лет

Бывшая третья ракетка мира 39-летний швейцарецобъяснил, почему продолжает играть в теннис.

«Сейчас мной движут искренняя любовь, страсть к теннису. Я стараюсь всегда напоминать себе, что я был ребёнком, который постоянно мечтал выступать на крупнейших кортах мира, и до тех пор, пока я буду чувствовать себя конкурентоспособным и видеть, что могу выигрывать матчи, я буду это делать. Я по-прежнему получаю удовольствие от тренировок и соревнований.

Честно говоря, я думаю, что мой уровень всё ещё довольно высок», — приводит слова Вавринки портал Punto de Break.

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В первом круге предстоящего Открытого чемпионата Франции Вавринка сыграет с Энди Марреем.