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    Вавринка объяснил, почему продолжает играть в 39 лет

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Станислас Вавринка
    Бывшая третья ракетка мира 39-летний швейцарец Стэн Вавринка объяснил, почему продолжает играть в теннис.

    Стэн Вавринка
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    Стэн Вавринка

    «Сейчас мной движут искренняя любовь, страсть к теннису. Я стараюсь всегда напоминать себе, что я был ребёнком, который постоянно мечтал выступать на крупнейших кортах мира, и до тех пор, пока я буду чувствовать себя конкурентоспособным и видеть, что могу выигрывать матчи, я буду это делать. Я по-прежнему получаю удовольствие от тренировок и соревнований.

    Честно говоря, я думаю, что мой уровень всё ещё довольно высок», — приводит слова Вавринки портал Punto de Break.

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    В первом круге предстоящего Открытого чемпионата Франции Вавринка сыграет с Энди Марреем.

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