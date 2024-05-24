Хачанов, Алькарас и Димитров намерены сыграть на травяном турнире в Queen’s Club

Опубликован заявочный лист на травяной турнир категории ATP-500 в Queen's Club, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 17 по 23 июня.

Первым сеяным турнира станет действующий чемпион соревнований испанец Карлос Алькарас. Второй номер посева достался болгарину Григору Димитрову. Серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов также планирует выступить на турнире.

Кроме того, в соревнованиях собираются принять участие прошлогодний финалист австралиец Алекс де Минор (11), американец Тейлор Фритц (12), датчанин Хольгер Руне (13), американцы Томми Пол (14) и Бен Шелтон (15).

По защищенному рейтингу на турнир заявился канадец Милош Раонич.