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    Хачанов, Алькарас и Димитров намерены сыграть на травяном турнире в Queen’s Club

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Карлос Алькарас Григор Димитров
    Опубликован заявочный лист на травяной турнир категории ATP-500 в Queen's Club, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 17 по 23 июня.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Первым сеяным турнира станет действующий чемпион соревнований испанец Карлос Алькарас. Второй номер посева достался болгарину Григору Димитрову. Серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов также планирует выступить на турнире.

    Кроме того, в соревнованиях собираются принять участие прошлогодний финалист австралиец Алекс де Минор (11), американец Тейлор Фритц (12), датчанин Хольгер Руне (13), американцы Томми Пол (14) и Бен Шелтон (15).

    По защищенному рейтингу на турнир заявился канадец Милош Раонич.

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