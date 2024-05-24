Хачанов, Алькарас и Димитров намерены сыграть на травяном турнире в Queen’s Club

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
Первым сеяным турнира станет действующий чемпион соревнований испанец Карлос Алькарас. Второй номер посева достался болгарину Григору Димитрову. Серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов также планирует выступить на турнире.
Кроме того, в соревнованиях собираются принять участие прошлогодний финалист австралиец Алекс де Минор (11), американец Тейлор Фритц (12), датчанин Хольгер Руне (13), американцы Томми Пол (14) и Бен Шелтон (15).
По защищенному рейтингу на турнир заявился канадец Милош Раонич.