Берреттини не сыграет на турнире в Риме

Итальянский теннисистпринял решение сняться с турнира в Риме.

«Я не смогу сыграть, я уже перепробовал все. Но я не готов соревноваться. В случае участия в турнире я мог себе навредить и рисковал вообще перестать играть.

С тяжелым сердцем мне пришлось принять правильное решение. Кажется, что такое уже было. Не хотелось говорить о таком в соцсетях, потому что я дома. Надеюсь, что 2025-й будет хорошим годом», — написал Берреттини на своей странице в социальной сети.

Отмечается ,что вместо Берреттини в основной сетке турнира сыграет американец Джеффри Вольф.