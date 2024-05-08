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    Берреттини не сыграет на турнире в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Маттео Берреттини
    Итальянский теннисист Маттео Берреттини принял решение сняться с турнира в Риме.

    Маттео Берреттини
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    Маттео Берреттини

    «Я не смогу сыграть, я уже перепробовал все. Но я не готов соревноваться. В случае участия в турнире я мог себе навредить и рисковал вообще перестать играть.

    С тяжелым сердцем мне пришлось принять правильное решение. Кажется, что такое уже было. Не хотелось говорить о таком в соцсетях, потому что я дома. Надеюсь, что 2025-й будет хорошим годом», — написал Берреттини на своей странице в социальной сети.

    Отмечается ,что вместо Берреттини в основной сетке турнира сыграет американец Джеффри Вольф.

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