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    Соболенко: Нравится, что нас с Рыбакиной и Свентек называют «Большой тройкой»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Ига Свентек Елена Рыбакина
    Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она относится к тому, что их с Еленой Рыбакиной и Игой Свентек называют женской «Большой тройкой».

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Мне нравится, что нас называют "Большой тройкой", я чувствую, что мы в каком-то смысле мотивируем друг друга. Иногда мы сами себя устраиваем неприятности, но в то же время это помогает нам совершенствоваться и продолжать работать всё усерднее, искать что-то новое.

    Я пропустила последние несколько турниров, так что посмотрим, как всё будет развиваться. Надеюсь, сезон продолжится в этом же духе», — приводит слова Соболенко портал Tennis365.

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    Соболенко и Свентек второй раз подряд разыграют титул на турнире в Мадриде. В финале прошлого года сильнее оказалась уроженка Минска со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

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