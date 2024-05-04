Соболенко: Нравится, что нас с Рыбакиной и Свентек называют «Большой тройкой»

Вторая ракетка мира, белорусская теннисисткарассказала, как она относится к тому, что их сназывают женской «Большой тройкой».

«Мне нравится, что нас называют "Большой тройкой", я чувствую, что мы в каком-то смысле мотивируем друг друга. Иногда мы сами себя устраиваем неприятности, но в то же время это помогает нам совершенствоваться и продолжать работать всё усерднее, искать что-то новое.

Я пропустила последние несколько турниров, так что посмотрим, как всё будет развиваться. Надеюсь, сезон продолжится в этом же духе», — приводит слова Соболенко портал Tennis365.

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Соболенко и Свентек второй раз подряд разыграют титул на турнире в Мадриде. В финале прошлого года сильнее оказалась уроженка Минска со счетом 6:3, 3:6, 6:3.