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    Свентек: Поражение от Рыбакиной на прошлой неделе в Штутгарте было легко забыть

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, как быстро отходит от поражений.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Многое зависит от хода матча, а также от моих чувств по поводу того, как я его провела. Не все поражения одинаковы. Иногда я переживаю его за один день, иногда за два. В поражениях нет никакой рутины, обычно я грущу и разочаровываюсь, но это во многом зависит от обстоятельств.

    Поражение от Рыбакиной на прошлой неделе в Штутгарте было легко забыть, потому что я знала, на что она способна и как может играть. Я знала, что победить ее будет непросто. Кроме того, я допустила определённые технические ошибки, над которыми сейчас работаю. Это единственное, на чём я сосредоточилась после поражения, потому что иногда удары просто не попадают в корт», — приводит слова Свентек Punto de Break.

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    Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу представительницы Казахстана.

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