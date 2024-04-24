Медведев: Симон старается внести в мою игру что-то новое

Российский теннисиствысказался о работе с французом

«Он старается внести в мою игру что-то новое, о чем, я, возможно, и думал, но не понимал, как это воплотить на корте. Для меня это важно, ведь по ходу матча времени на размышления мало.

Перед "мастерсом" в Монте-Карло мы много говорили о грунте. Возможно, я слишком много думал в духе: "Окей, следующий удар, что делать"? А надо было просто играть. Это очень интересно. Сейчас мне кажется, что все складывается отлично. Очень хочу получить еще больше знаний», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.