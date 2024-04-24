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    Медведев: Симон старается внести в мою игру что-то новое

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Жиль Симон
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о работе с французом Жилем Симоном.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Он старается внести в мою игру что-то новое, о чем, я, возможно, и думал, но не понимал, как это воплотить на корте. Для меня это важно, ведь по ходу матча времени на размышления мало.

    Перед "мастерсом" в Монте-Карло мы много говорили о грунте. Возможно, я слишком много думал в духе: "Окей, следующий удар, что делать"? А надо было просто играть. Это очень интересно. Сейчас мне кажется, что все складывается отлично. Очень хочу получить еще больше знаний», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

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