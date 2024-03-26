Александрова: Я просто старалась выиграть каждое очко

16-я ракетка мира Екатерина Александрова высказалась о победе над первой ракеткой мира Игой Свёнтек (6:4, 6:2) и выходе в четвертьфинал турнира в Майами.

«Я просто старалась выиграть каждое очко, начиная с первого и заканчивая последним. У меня не было никаких ожиданий перед матчем, потому что я знала, что он будет очень сложным. Мы уже столько раз играли. Каждый раз, когда мы встречались, это была битва, трудно играть против неё. Я просто выходила на корт и старалась сделать всё, что в моих силах. Думаю, у меня неплохо получилось», — приводит слова Александровой The Tennis Letter в соцсети Х (ранее Twitter).

В следующем раунде Александрова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Встреча состоится 27 марта.

На своём пути Александрова также обыграла хорватку Донну Векич (6:3, 6:4) и россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4, 3:6, 6:3).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.