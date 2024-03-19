Тарпищев: По участию наших теннисистов в Олимпиаде однозначно еще не решено

Президент Федерации тенниса России (ФТР)сообщил, что пока нет решения по поводу участия отечественных теннисистов на Олимпиаде в Париже.

Ранее появилась информация, что российские теннисисты будут допущены к участию в олимпийском турнире во всех разрядах.

«По участию теннисистов в Олимпиаде однозначно еще не решено, потому что мы не знаем окончательных вариантов, связанных с рекомендациями МОК.

То, что Международная Федерация Тенниса решила допустить наших спортсменов — хорошо. Регламент попадания остался таким же, как и в Токио.

Кто сможет поехать в Париж, станет известно по рейтингу после "Ролан Гаррос": по 4 теннисиста от женщин и мужчин в одиночном разряде, кто будет стоять выше в рейтинге», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.