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    Тарпищев: По участию наших теннисистов в Олимпиаде однозначно еще не решено

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    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что пока нет решения по поводу участия отечественных теннисистов на Олимпиаде в Париже.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Ранее появилась информация, что российские теннисисты будут допущены к участию в олимпийском турнире во всех разрядах.

    «По участию теннисистов в Олимпиаде однозначно еще не решено, потому что мы не знаем окончательных вариантов, связанных с рекомендациями МОК.

    То, что Международная Федерация Тенниса решила допустить наших спортсменов — хорошо. Регламент попадания остался таким же, как и в Токио.

  • Медведев готов сыграть на олимпийском турнире в нейтральном статусе
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    • Кто сможет поехать в Париж, станет известно по рейтингу после "Ролан Гаррос": по 4 теннисиста от женщин и мужчин в одиночном разряде, кто будет стоять выше в рейтинге», — приводит слова Тарпищева Sport24.

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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