Медведев рассказал, как будет играть в матче с Алькарасом

Россиянинпрокомментировал победу над американцем(1:6, 7:6, 6:2) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США).

Медведев и Карлос Алькарас второй год подряд встретятся в решающем матче в Индиан-Уэллс. В прошлый раз россиянин проиграл испанцу со счетом 3:6, 2:6.

«Было очень сложно. Когда тут вечером прохладно, подача становится не такой опасной. В первом сете я проиграл 1:6, единственный гейм взял на его подаче. Хотя очень часто на харде одного брейка достаточно, чтобы взять сет.

В первом сете Томми играл невероятно. Я подумал: "Ладно. Если хочу выиграть, надо прибавлять, найти удар, который создаст ему проблемы". К счастью, мне удалось кое-что найти, особенно на подаче.

Потом игра переросла в длительную драку. Даже в третьем сете, при счете 6:2, были очень и очень длинные геймы. Поэтому я рад, что смог выйти из игры победителем.

В финале будет тяжело. Я видел полуфинал Карлос — он играл очень хорошо. Особенно во втором и третьем сетах.

Я знаю, что случилось в прошлом году, и постараюсь изменить ситуацию, бить сильнее, по линиям, подавать больше эйсов и так далее. Надеюсь, у меня получится», — приводит слова четвертой ракетки мира пресс-служба ATP.

Матч между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом пройдет 18 марта, начало — в 00:00 мск.