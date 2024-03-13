Медведев: Поражение от Надаля на Открытом чемпионате Австралии два года назад — самое тяжелое в карьере

Российский теннисистответил на вопрос о том, какое поражение стало для него самым сложным в карьере.

«Это был матч против Рафы Надаля на Открытом чемпионате Австралии два года назад. Финал, который я проиграл. Для меня это было очень тяжело. По многим причинам. Обычно я с нетерпением жду матчей. На этот раз все было по-другому. Но одно можно сказать наверняка: это поражение многому меня научило. Возможно, благодаря этому я также стал лучше как игрок.

Это было чрезвычайно тяжело не столько морально, сколько физически. Я до сих пор очень горжусь своим выступлением. Проанализировав этот матч, мы отметили, что я, наверное, не допустил серьезных ошибок», — приводит слова Медведева Tennis365.