1-й таймЗенит — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»«Зенит» — «Динамо». Онлайн
  • 20:16
    • «Урал» по пенальти победил «Родину» в Кубке России
    Все новости спорта

    Медведев: Поражение от Надаля на Открытом чемпионате Австралии два года назад — самое тяжелое в карьере

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, какое поражение стало для него самым сложным в карьере.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Это был матч против Рафы Надаля на Открытом чемпионате Австралии два года назад. Финал, который я проиграл. Для меня это было очень тяжело. По многим причинам. Обычно я с нетерпением жду матчей. На этот раз все было по-другому. Но одно можно сказать наверняка: это поражение многому меня научило. Возможно, благодаря этому я также стал лучше как игрок.

    Это было чрезвычайно тяжело не столько морально, сколько физически. Я до сих пор очень горжусь своим выступлением. Проанализировав этот матч, мы отметили, что я, наверное, не допустил серьезных ошибок», — приводит слова Медведева Tennis365.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Атлетико» против «Интера»?
  • «Атлетико» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • В Питере — забивать!
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Пройдет ли «Боруссия» Дортмунд ПСВ?
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Спарта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры