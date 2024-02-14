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    Азаренко победила Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Виктория Азаренко Елена Остапенко Ига Свентек
    Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала уверенную победу в третьем круге турнира WTA-1000 в Дохе.

    Виктория Азаренко
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    Виктория Азаренко

    Ее соперницей была латышская спортсменка Елена Остапенко, которую Азаренко легко победила в двух сетах со счетом 6:0, 6:3.

    Они находились на корте 1 час 28 минут. Азаренко выполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки, реализовала 5 из 8 брейк-поинтов.

    Остапенко сделала восемь двойных ошибок, не смогла реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов, сделала лишь один эйс.

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