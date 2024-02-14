Азаренко победила Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Белорусская теннисисткаодержала уверенную победу в третьем круге турнира WTA-1000 в Дохе.

Ее соперницей была латышская спортсменка Елена Остапенко, которую Азаренко легко победила в двух сетах со счетом 6:0, 6:3.

Они находились на корте 1 час 28 минут. Азаренко выполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки, реализовала 5 из 8 брейк-поинтов.

Остапенко сделала восемь двойных ошибок, не смогла реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов, сделала лишь один эйс.

В четвертьфинале Азаренко сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, которая обыграла россиянку Екатерину Александрову.