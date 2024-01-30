Винус Уильямс: Серена сказала, что мне запрещено уходить из тенниса

Американская теннисисткавысказалась о своих планах на будущее.

«Моя младшая сестра, Серена, сказала, что мне запрещено уходить из тенниса, и, конечно, я никогда не уйду. Но это приказ. Она сказала "нет", так что я вернусь на корт.

Я довольно давно не играла на домашних турнирах. Так что это, конечно, одна из моих главных целей на ближайшее время — хорошо подготовиться и выступить там.

Я просто должна продолжать восстановление. Я никогда не отступаю. Так что сейчас я именно этим и занимаюсь, тренируюсь в зале, а пока спасибо вам, ребята, за поддержку», — приводит слова Уильямс портал Tennis.com.

Напомним, что в настоящий момент Винус Уильямс 43 года.