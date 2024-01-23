Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале Australian Open

Россиянинне смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В 1/4 финала Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

На тай-брейке второго сета Рублев вел 5:1, но позволил сопернику взять шесть очков подряд.

Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

Андрей за это время выполнил 10 подач навылет и допустил 2 двойные ошибки. Янник реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов и не отдал ни одного гейма на своей подаче.

Рублев проиграл все десять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

В полуфинале соперником Синнера будет серб Новак Джокович.