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    Тимофеева проиграла Костюк на Открытом чемпионате Австралии

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Мария Тимофеева
    Российская теннисистка Мария Тимофеева не вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

    Мария Тимофеева
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    Мария Тимофеева

    Тимофеева уступила в двух сетах украинской спортсменке Марте Костюк со счетом 2:6, 1:6.

    Матч продлился 1 час 55 минут. Тимофеева допустила две двойные ошибки, не подав ни одного эйса, 19 раз ошиблась невынужденно и не воспользовалась ни одной из четырёх возможностей сделать брейк.

    Костюк выполнила одну подачу навылет при одной двойной ошибке и 13 невынужденных, и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

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    В четвертьфинале Костюк сыграет с американкой Кори Гауфф.

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