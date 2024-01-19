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    Ольховский: Блинкова в матче с Рыбакиной удивила не столько результатом, сколько игрой

    Теннис Прогнозы на теннис Анна Блинкова Елена Рыбакина Australian Open WTA
    Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский признался, что его удивила игра Анны Блинковой в матче против Елены Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

    Анна Блинкова
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    Анна Блинкова

    Блинкова выиграла у третьей ракетки мира со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

    «Блинкова меня удивила не столько результатом, сколько игрой. Она проявила бойцовские качества, пыталась атаковать и делать небольшое количество ошибок, и у нее это получалось.

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    • Конечно, я не ожидал, что будет такой длительный тай-брейк (тай-брейк третьего сета продолжался 31 минуту — прим.), Аня молодец, выстояла и победила», — приводит слова Ольховского ТАСС.

    Следующей соперницей Блинковой станет итальянка Ясмин Паолини.

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