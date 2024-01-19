Ольховский: Блинкова в матче с Рыбакиной удивила не столько результатом, сколько игрой

Победитель двух турниров «Большого шлема» в микстепризнался, что его удивила играв матче противво втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Блинкова выиграла у третьей ракетки мира со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

«Блинкова меня удивила не столько результатом, сколько игрой. Она проявила бойцовские качества, пыталась атаковать и делать небольшое количество ошибок, и у нее это получалось.

Конечно, я не ожидал, что будет такой длительный тай-брейк (тай-брейк третьего сета продолжался 31 минуту — прим.), Аня молодец, выстояла и победила», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Следующей соперницей Блинковой станет итальянка Ясмин Паолини.