Ольховский: Блинкова в матче с Рыбакиной удивила не столько результатом, сколько игрой

Анна Блинкова Фото: globallookpress.com
Блинкова выиграла у третьей ракетки мира со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).
«Блинкова меня удивила не столько результатом, сколько игрой. Она проявила бойцовские качества, пыталась атаковать и делать небольшое количество ошибок, и у нее это получалось.
Конечно, я не ожидал, что будет такой длительный тай-брейк (тай-брейк третьего сета продолжался 31 минуту — прим.), Аня молодец, выстояла и победила», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Следующей соперницей Блинковой станет итальянка Ясмин Паолини.