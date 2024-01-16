Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

На старте Открытого чемпионата Австралии латвийская теннисисткаодолелаиз Австралии.

Остапенко победила в двух партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

Остапенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.

У Биррелл четыре эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

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Во втором круге соревнований в Мельбурне Остапенко встретится с победительницей противостояния Петра Мартич (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия).