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    Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA Елена Остапенко
    На старте Открытого чемпионата Австралии латвийская теннисистка Елена Остапенко одолела Кимберли Биррелл из Австралии.

    Елена Остапенко
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    Елена Остапенко

    Остапенко победила в двух партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

    Остапенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.

    У Биррелл четыре эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

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    Во втором круге соревнований в Мельбурне Остапенко встретится с победительницей противостояния Петра Мартич (Хорватия) — Айла Томлянович (Австралия).

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