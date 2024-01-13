Медведев: Надеюсь, в этом сезоне мы увидим нового Даниила Медведева

Российский теннисиствысказался о своих задачах на сезон-2023.

«Я хочу измениться, хочу повзрослеть. Я чувствую, что сделал большой шаг за последние месяцы. Надеюсь, люди увидят это на корте, потому что турниры — это самое сложное испытание. Когда ты выходишь на игру, адреналин зашкаливает. Я знаю, возможно, Открытый чемпионат Австралии-2023 был не лучшим турниром "Большого шлема" с точки зрения моего взаимодействия со зрителями. Даже если что-то случится в этот раз, я просто хочу оставаться тем, кто я есть, стараться делать меньше глупостей.

Надеюсь, мне удастся добиться этого в текущем сезоне, и мы увидим нового Даниила Медведева. Еще слишком рано говорить. Посмотрим в конце сезона», — приводит слова Медведева Tennis Head.

Сейчас Медведев является третьей ракеткой мира.