ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раду ДрэгушинРумынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа»
  • 17:45
    • «Челси» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Палмера
  • 15:21
    • «Балтика» арендовала Лисаковича
  • 13:27
    • Касаткина уступила Остапенко в финале турнира в Аделаиде
    Все новости спорта

    Медведев: Надеюсь, в этом сезоне мы увидим нового Даниила Медведева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своих задачах на сезон-2023.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Я хочу измениться, хочу повзрослеть. Я чувствую, что сделал большой шаг за последние месяцы. Надеюсь, люди увидят это на корте, потому что турниры — это самое сложное испытание. Когда ты выходишь на игру, адреналин зашкаливает. Я знаю, возможно, Открытый чемпионат Австралии-2023 был не лучшим турниром "Большого шлема" с точки зрения моего взаимодействия со зрителями. Даже если что-то случится в этот раз, я просто хочу оставаться тем, кто я есть, стараться делать меньше глупостей.

    Надеюсь, мне удастся добиться этого в текущем сезоне, и мы увидим нового Даниила Медведева. Еще слишком рано говорить. Посмотрим в конце сезона», — приводит слова Медведева Tennis Head.

    Сейчас Медведев является третьей ракеткой мира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Много голов и уверенная победа «Манчестер Сити»?!
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Удержится ли «Ницца» на втором месте?
  • «Ренн» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Атлетик» взять три очка?
  • «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ренн — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монца — Интер Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Узбекистан — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры