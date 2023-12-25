Медведев: 2023-й год был для меня очень хорошим

Российский теннисистподвел итоги прошедшего сезона.

«Думаю, что 2023 год у меня был очень хороший, особенно на старте, но мне не удалось сохранить темп. В сезоне были моменты, когда я был немного уставшим морально или недостаточно подготовленным. Поэтому моя цель в новом году — попытаться стартовать, как в 2023-м, и сохранить этот уровень в течение сезона.

Я постараюсь лучше разобраться в этом аспекте, проконсультировавшись со своей командой. В целом я сейчас усердно работаю, чтобы показать свой лучший уровень сразу после Открытого чемпионата Австралии и провести лучший сезон», — цитирует Медведева Gulf News.

Сейчас Медведев является третьей ракеткой мира.