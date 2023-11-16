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    Ольховский: Медведев в Турине показал свой лучший теннис

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев
    Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал выступление Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Ранее в Турине Медведев пробился в полуфинал соревнований.

    «Изначально говорили, что у наших ребят хорошие шансы на выход из группы. У Рублёва вот не сложилось, а Медведев показал классный теннис! Две абсолютно заслуженные победы, ну и, соответственно, закономерный выход из группы. Даниил сейчас показывает свой лучший теннис. Под конец сезона ему удалось выйти на пик своей формы.

    Очень важно, на кого Даня попадёт в полуфинале. В соседней группе сложилась непонятная ситуация. Думаю, что против Джоковича полуфинал играть никто не хочет. От результатов сегодняшних матчей зависит очень многое», — сказал Ольховский «Чемпионату».

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