Надаль: Я не смогу превзойти Джоковича по числу Шлемов

Легенда мирового тенниса испанецзаявил, что смирился с мыслью, что не сможет обогнать сербапо количеству побед на

Сейчас у Надаля 22 титула ТБШ, тогда как у Джоковича есть 24 победы на мэйджорах.

Нынешний сезон 37-летний испанец полностью пропускает из-за серьезной травмы, и, возможно, больше не сможет порадовать своих болельщиков игрой.

«Я не знаю, на какой уровень я смогу вернуться, но я никогда не терял энтузиазма.

Я чувствую, что мне будет тяжело восстановить высокий уровень тенниса, но если бы у меня не было надежды на то, что я снова смогу быть конкурентоспособным, я бы не работал так, как в последние месяцы.

Я не выиграю больше Шлемов, чем Джокович, но я дам себе возможность снова получать удовольствие», — цитирует Надаля Eurosport.