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    Надаль: Я не смогу превзойти Джоковича по числу Шлемов

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Новак Джокович 
    Легенда мирового тенниса испанец Рафаэль Надаль заявил, что смирился с мыслью, что не сможет обогнать серба Новака Джоковича по количеству побед на турнирах Большого шлема.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    Сейчас у Надаля 22 титула ТБШ, тогда как у Джоковича есть 24 победы на мэйджорах.

    Нынешний сезон 37-летний испанец полностью пропускает из-за серьезной травмы, и, возможно, больше не сможет порадовать своих болельщиков игрой.

    «Я не знаю, на какой уровень я смогу вернуться, но я никогда не терял энтузиазма.

    Я чувствую, что мне будет тяжело восстановить высокий уровень тенниса, но если бы у меня не было надежды на то, что я снова смогу быть конкурентоспособным, я бы не работал так, как в последние месяцы.

    Я не выиграю больше Шлемов, чем Джокович, но я дам себе возможность снова получать удовольствие», — цитирует Надаля Eurosport.

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