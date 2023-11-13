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    Павлюченкова и Блинкова улучшили свои позиции в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова Анна Блинкова Арина Соболенко Эрика Андреева Анастасия Потапова Ига Свентек Джессика Пегула Онс Жабер Кори Гауфф  Людмила Самсонова Анна Калинская Екатерина Александрова Вера Звонарева Дарья Касаткина Светлана Кузнецова Елена Рыбакина
    Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Лучшей из россиянок по-прежнему является Людмила Самсонова, которая занимает 16-е место. Дарья Касаткина на 18-й строчке.

    Россиянка Анна Блинкова поднялась с 54-й на 53-ю строчку. Также строчкой выше стали россиянки Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.

    В топ‑10 изменений не произошло, первой ракеткой мира остается представляющая Польшу Ига Свентек. Второе место у белоруски Арины Соболенко, американка Кори Гауфф замыкает тройку.

    Рейтинг WTA от 13 ноября:
    • 1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9295 очков;
    • 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050;
    • 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6580;
    • 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365;
    • 5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975;
    • 6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4195;
    • 7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075;
    • 8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3651;
    • 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620;
    • 10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880...
    • 16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2650...
    • 18 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 2550;
    • 19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2520...
    • 21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...
    • 28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588...
    • 46 (46). Мирра Андреева (Россия) — 1149...
    • 53 (54). Анна Блинкова (Россия) — 1110...
    • 58 (59). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;
    • 62 (60). Диана Шнайдер (Россия) — 988...
    • 75 (75). Элина Аванесян (Россия) — 915...
    • 77 (77). Анна Калинская (Россия) — 885...
    • 94 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 758.
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