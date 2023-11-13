Павлюченкова и Блинкова улучшили свои позиции в рейтинге WTA

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
Лучшей из россиянок по-прежнему является Людмила Самсонова, которая занимает 16-е место. Дарья Касаткина на 18-й строчке.
Россиянка Анна Блинкова поднялась с 54-й на 53-ю строчку. Также строчкой выше стали россиянки Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.
В топ‑10 изменений не произошло, первой ракеткой мира остается представляющая Польшу Ига Свентек. Второе место у белоруски Арины Соболенко, американка Кори Гауфф замыкает тройку.
Рейтинг WTA от 13 ноября:
- 1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9295 очков;
- 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050;
- 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6580;
- 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365;
- 5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975;
- 6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4195;
- 7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075;
- 8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3651;
- 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620;
- 10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880...
- 16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2650...
- 18 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 2550;
- 19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2520...
- 21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...
- 28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588...
- 46 (46). Мирра Андреева (Россия) — 1149...
- 53 (54). Анна Блинкова (Россия) — 1110...
- 58 (59). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;
- 62 (60). Диана Шнайдер (Россия) — 988...
- 75 (75). Элина Аванесян (Россия) — 915...
- 77 (77). Анна Калинская (Россия) — 885...
- 94 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 758.