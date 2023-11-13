Павлюченкова и Блинкова улучшили свои позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Людмила Самсонова, которая занимает 16-е место. Дарья Касаткина на 18-й строчке.

Россиянка Анна Блинкова поднялась с 54-й на 53-ю строчку. Также строчкой выше стали россиянки Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.

В топ‑10 изменений не произошло, первой ракеткой мира остается представляющая Польшу Ига Свентек. Второе место у белоруски Арины Соболенко, американка Кори Гауфф замыкает тройку.