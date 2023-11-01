Рыбакина обыграла Саккари на Итоговом чемпионате WTA

Представительница Казахстанапобедила гречанкув матче Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 26 минут. За это время Елена исполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Мария сделала четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала один из семи брейк-пойнтов.

Рыбакина сохранила шансы на выход в плей-офф. В последней игре группы А она встретится с Ариной Соболенко, которая также имеет одно очко после двух игр.

Саккари выбывает из борьбы за титул. В ее активе ноль очков после двух игр.