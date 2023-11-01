ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПрощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет
  • 08:40
    • Соболенко проиграла Пегуле в матче Итогового турнира WTA
  • 08:26
    • Рыбакина обыграла Саккари на Итоговом чемпионате WTA
  • 08:12
    • Рублев вышел в третий круг турнира в Париже
  • 00:47
    • Сафиуллин сенсационно обыграл Алькараса на турнире в Париже и теперь сыграет против Хачанова
    Все новости спорта

    Рыбакина обыграла Саккари на Итоговом чемпионате WTA

    Теннис Прогнозы на теннис Финал тура WTA WTA Елена Рыбакина Мария Саккари
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила гречанку Мариб Саккари в матче Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).

    Елена Рыбакина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Рыбакина

    Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

    Продолжительность встречи составила 2 часа и 26 минут. За это время Елена исполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Мария сделала четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала один из семи брейк-пойнтов.

    Рыбакина сохранила шансы на выход в плей-офф. В последней игре группы А она встретится с Ариной Соболенко, которая также имеет одно очко после двух игр.

    Саккари выбывает из борьбы за титул. В ее активе ноль очков после двух игр.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» не даст много забить
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ждем голы от обеих команд
  • «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Даст ли «Арсенал» прервать свое падение «Вест Хэму»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.39
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челси — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры