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    Рублев поднялся в топ-5 рейтинга АТР

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Даниил Медведев Карен Хачанов Новак Джокович  Доминик Тим Денис Шаповалов Стефанос Циципас Карлос Алькарас Каспер Рууд Янник Синнер Кэмерон Норри Аслан Карацев Роман Сафиуллин Рафаэль Надаль
    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублев вернулся в топ-5, заняв 5-е место (+2). Карен Хачанов опустился на 15-ю строчку.

    Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас.

    Рейтинг АТР от 16 октября:
    • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков;
    • 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;
    • 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355;
    • 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000;
    • 5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4765;
    • 6 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4605;
    • 7 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4360;
    • 8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4605;
    • 9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3460;
    • 10 (8). Тейлор Фриц (США) — 3410;
    • 15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2340…
    • 42 (50). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007…
    • 50 (52). Аслан Карацев (Россия) — 933…
    • 84 (84). Александр Шевченко (Россия) — 699…
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