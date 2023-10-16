Рублев поднялся в топ-5 рейтинга АТР

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублев вернулся в топ-5, заняв 5-е место (+2). Карен Хачанов опустился на 15-ю строчку.
Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 16 октября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков;
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;
- 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355;
- 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000;
- 5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4765;
- 6 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4605;
- 7 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4360;
- 8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4605;
- 9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3460;
- 10 (8). Тейлор Фриц (США) — 3410;
- 15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2340…
- 42 (50). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007…
- 50 (52). Аслан Карацев (Россия) — 933…
- 84 (84). Александр Шевченко (Россия) — 699…