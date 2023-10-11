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    Джокович: Не терпится поехать на Олимпиаду, надеюсь, привезу в Сербию еще одну медаль

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал слова Патрика Муратоглу о том, что в теннисе ТБШ ценятся больше, чем олимпийское золото.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я читал его высказывание и не был с ним полностью согласен. Олимпийские игры — старейшие спортивные соревнования. В каждом виде спорта, являющемся олимпийским, ценят Олимпиаду, по крайней мере, на мой взгляд, считают одним из самых престижных турниров.

    Одна из величайших наград для спортсмена — представлять свою страну на Играх. Мне выпала большая честь нести флаг на церемонии открытия в Лондоне, и для меня Игры — совершенно особенное соревнование, и участие в них вызывает особенные чувства.

    Игры проходят раз в четыре года, и в связи с этим Олимпиада, возможно, не является приоритетом для многих теннисистов. Тут я согласен с Патриком: отношение большинства теннисистов к ОИ, особенно тех, кто находится в нижней части рейтинга, не такое же, как отношение к турнирам "Большого шлема". Я согласен с этим, и это правда. Но лично для меня Олимпиада очень много значит, и мне не терпится поехать на Игры. Надеюсь, смогу привезти в Сербию ещё одну медаль», — приводит слова Джоковича Sportal.

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