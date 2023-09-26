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    Медведев узнал своего первого соперника на турнире в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Определилась сетка хардового турнира в одиночном мужском разряде ATP-500 в Пекине (Китай). Соревнования состоятся с 28 сентября по 4 октября 2023 года.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Первый сеяный турнира испанский теннисист Карлос Алькарас в первом раунде сыграет с квалифайером соревнований.

    Россиянин Даниил Медведев, ставший вторым сеяным в турнире, в первом круге встретится с представителем США Томми Полом.

    Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.

    Кроме того, на хардовом турнире в Пекине выступят россиянин Карен Хачанов, норвежец Каспер Рууд, датчанин Хольгер Руне, итальянский спортсмен Янник Синнер, немец Александр Зверев и британец Энди Маррей.

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