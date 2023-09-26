Медведев узнал своего первого соперника на турнире в Пекине

Определилась сетка хардового турнира в одиночном мужском разряде ATP-500 в Пекине (Китай). Соревнования состоятся с 28 сентября по 4 октября 2023 года.

Первый сеяный турнира испанский теннисист Карлос Алькарас в первом раунде сыграет с квалифайером соревнований.

Россиянин Даниил Медведев, ставший вторым сеяным в турнире, в первом круге встретится с представителем США Томми Полом.

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.

Кроме того, на хардовом турнире в Пекине выступят россиянин Карен Хачанов, норвежец Каспер Рууд, датчанин Хольгер Руне, итальянский спортсмен Янник Синнер, немец Александр Зверев и британец Энди Маррей.