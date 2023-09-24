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    Саккари заявила, что равняется на Медведева

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев WTA Мария Саккари
    Гречанка Мария Саккари после победы на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) рассказала об отношении к российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Мы живем в 2023 году. Социальные сети — часть нашей повседневной жизни. Вы не можете избежать этого.

    Я не могу описать своё удовлетворение сейчас. Когда вы доказываете, что все эти люди не правы, это топливо. Для меня это работало как топливо. Я знала, что это произойдет, но не знала, когда. Спасибо им. Они дали мне силы.

    Теперь я звучу как Даниил Медведев? Он тот, на кого я равняюсь. Он очень умный, и он очень сообразительный», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.

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