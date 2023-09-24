Саккари заявила, что равняется на Медведева

Гречанкапосле победы на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) рассказала об отношении к российскому теннисисту

«Мы живем в 2023 году. Социальные сети — часть нашей повседневной жизни. Вы не можете избежать этого.

Я не могу описать своё удовлетворение сейчас. Когда вы доказываете, что все эти люди не правы, это топливо. Для меня это работало как топливо. Я знала, что это произойдет, но не знала, когда. Спасибо им. Они дали мне силы.

Теперь я звучу как Даниил Медведев? Он тот, на кого я равняюсь. Он очень умный, и он очень сообразительный», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.