Гауфф: В финале US Open я показывала лучший теннис, когда была расслаблена

Американкарассказала, что помогало ей держать концентрацию и справляться с волнением во время финала US Open 2023.

В решающей встрече Гауфф победила Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).

«Я показывала свой лучший теннис, когда была расслаблена, и, честно говоря, весь матч я особо не нервничала. Когда нервничаешь, это чувствуется в горле, а сегодня я этого вообще не чувствовала, ни во время сетбола, ни во время матчболов. Я немного это чувствовала перед матчем, но, когда выходила на корт, чувствовала себя нормально», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

Напомним, в мужском финале US Open 2023 победу одержал серб Новак Джокович.