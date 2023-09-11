Гауфф: В финале US Open я показывала лучший теннис, когда была расслаблена

Кори Гауфф Фото: globallookpress.com
В решающей встрече Гауфф победила Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).
«Я показывала свой лучший теннис, когда была расслаблена, и, честно говоря, весь матч я особо не нервничала. Когда нервничаешь, это чувствуется в горле, а сегодня я этого вообще не чувствовала, ни во время сетбола, ни во время матчболов. Я немного это чувствовала перед матчем, но, когда выходила на корт, чувствовала себя нормально», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.
Напомним, в мужском финале US Open 2023 победу одержал серб Новак Джокович.