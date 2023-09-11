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    Гауфф: В финале US Open я показывала лучший теннис, когда была расслаблена

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Кори Гауфф 
    Американка Кори Гауфф рассказала, что помогало ей держать концентрацию и справляться с волнением во время финала US Open 2023.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    В решающей встрече Гауфф победила Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).

    «Я показывала свой лучший теннис, когда была расслаблена, и, честно говоря, весь матч я особо не нервничала. Когда нервничаешь, это чувствуется в горле, а сегодня я этого вообще не чувствовала, ни во время сетбола, ни во время матчболов. Я немного это чувствовала перед матчем, но, когда выходила на корт, чувствовала себя нормально», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

    Напомним, в мужском финале US Open 2023 победу одержал серб Новак Джокович.

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