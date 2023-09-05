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    Веснина: Медведев прошёл первую серьёзную проверку на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Даниил Медведев Елена Веснина
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на победу Даниила Медведева в матче 1/8 финала US Open с австралийцем Алексом де Минором.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Медведев прошёл первую серьёзную проверку на US Open. Де Минор — очень неудобный для него соперник. В последнем матче австралиец почти не оставил Даниилу шансов. Но в этот раз всё сложилось совсем по-другому. Медведев неудачно провёл первый сет. Затем Даня выдал феноменальные три сета! Вошёл в корт и начал попадать практически все свои удары. Он полностью вымотал де Минора. Сложилось ощущение, что к концу матча у австралийца уже отказывали ноги.

    Стоит отметить шикарную физическую подготовку Дани. Он с каждым матчем играет всё лучше и лучше. Как настоящий топ-игрок выходит к финальным поединкам на пик своей формы», — сказала Веснина «Чемпионату».

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