Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Посеянный под третьим номером россиянин в матче третьего круга обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).
Матч длился 2 часа 34 минуты. Россиянин в третьем сете отыгрался со счета 1:5, взяв перед камбэком медицинский перерыв.
За игру Медведев сделал 12 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. У Баэса — 3 двойные ошибки и 2 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником россиянина будет австралиец Алекс де Минаур.