Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Российский теннисиствышел в четвертый круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью‑Йорке.

Посеянный под третьим номером россиянин в матче третьего круга обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

Матч длился 2 часа 34 минуты. Россиянин в третьем сете отыгрался со счета 1:5, взяв перед камбэком медицинский перерыв.

За игру Медведев сделал 12 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. У Баэса — 3 двойные ошибки и 2 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником россиянина будет австралиец Алекс де Минаур.