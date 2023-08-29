Джокович оценил своего соперника по второму кругу US Open 2023

Сербский теннисистрассказал, чего ждет от матча второго круга Открытого чемпионата США.

В 1/32 финала спортсмен встретится с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом, который является 76-й ракеткой мира.

«Он специализируется на грунтовых кортах, но с годами все эти парни понимают, как играть на харде. Легких соперников нет, очевидно, я с уважением отношусь ко всем. Я ни к кому не отношусь с недооценкой и стараюсь показывать свою лучшую игру со всеми. Надеюсь, что смогу одержать еще одну победу», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Матч Джоковича и Сапаты Миральеса запланирован на среду, 30 августа.