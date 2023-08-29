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    Джокович оценил своего соперника по второму кругу US Open 2023

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  US Open
    Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чего ждет от матча второго круга Открытого чемпионата США.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В 1/32 финала спортсмен встретится с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом, который является 76-й ракеткой мира.

    «Он специализируется на грунтовых кортах, но с годами все эти парни понимают, как играть на харде. Легких соперников нет, очевидно, я с уважением отношусь ко всем. Я ни к кому не отношусь с недооценкой и стараюсь показывать свою лучшую игру со всеми. Надеюсь, что смогу одержать еще одну победу», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

    Матч Джоковича и Сапаты Миральеса запланирован на среду, 30 августа.

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