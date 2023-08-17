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    Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу во втором круге турнира в Цинциннати.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    В трех сетах она переиграла американку Энн Ли — 7:5, 2:6, 6:4.

    Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ли три подачи навылет, три двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 5.

    В третьем раунде Соболенко сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

    Также в третий круг вышли Елена Рыбакина из Казахстана и Мария Боузкова из Чехии.

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