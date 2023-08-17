Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Белорусская теннисисткаодержала победу во втором круге турнира в Цинциннати.

В трех сетах она переиграла американку Энн Ли — 7:5, 2:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ли три подачи навылет, три двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В третьем раунде Соболенко сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Также в третий круг вышли Елена Рыбакина из Казахстана и Мария Боузкова из Чехии.