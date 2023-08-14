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    Самсонова впервые стала первой ракеткой России

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Людмила Самсонова Дарья Касаткина
    Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 12-ю строчку, опередив соотечественницу Дарью Касаткину (13). Это стало возможным благодаря её выходу в финал «Мастерса» в Монреале (Канада), где спортсменка уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6).

    Таким образом, Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.

    Первая десятка осталась без изменений: лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Джессика Пегула.

    Рейтинг WTA от 14 августа:
    • 1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9730 очков;
    • 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;
    • 3 (3). Джессика Пегула (США) — 6030;
    • 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5755;
    • 5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4746;
    • 6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;
    • 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3760;
    • 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3510;
    • 9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3445;
    • 10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3211…
    • 12. (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2745;
    • 13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2735…
    • 16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2485…
    • 21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2115…
    • 27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1635…
    • 37 (34). Анна Блинкова (Россия) — 1283…
    • 64 (65). Элина Аванесян (Россия) — 901…
    • 67 (70). Мирра Андреева (Россия) — 879…
    • 67 (63). Анна Калинская (Россия) — 903;
    • 80 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 817…
    • 87 (87). Диана Шнайдер (Россия) — 772…
    • 100 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.
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