Самсонова впервые стала первой ракеткой России

Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 12-ю строчку, опередив соотечественницу Дарью Касаткину (13). Это стало возможным благодаря её выходу в финал «Мастерса» в Монреале (Канада), где спортсменка уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6).

Таким образом, Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.

Первая десятка осталась без изменений: лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Джессика Пегула.