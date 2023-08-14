Самсонова впервые стала первой ракеткой России

Людмила Самсонова Фото: globallookpress.com
Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 12-ю строчку, опередив соотечественницу Дарью Касаткину (13). Это стало возможным благодаря её выходу в финал «Мастерса» в Монреале (Канада), где спортсменка уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6).
Таким образом, Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России.
Первая десятка осталась без изменений: лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Джессика Пегула.
Рейтинг WTA от 14 августа:
- 1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9730 очков;
- 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;
- 3 (3). Джессика Пегула (США) — 6030;
- 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5755;
- 5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4746;
- 6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;
- 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3760;
- 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3510;
- 9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3445;
- 10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3211…
- 12. (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2745;
- 13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2735…
- 16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2485…
- 21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2115…
- 27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1635…
- 37 (34). Анна Блинкова (Россия) — 1283…
- 64 (65). Элина Аванесян (Россия) — 901…
- 67 (70). Мирра Андреева (Россия) — 879…
- 67 (63). Анна Калинская (Россия) — 903;
- 80 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 817…
- 87 (87). Диана Шнайдер (Россия) — 772…
- 100 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.