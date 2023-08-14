Чесноков: Самсонова — одна из фавориток US Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 годасчитает, чтоспособна выиграть Открытый чемпионат США.

В минувшее воскресенье Самсонова дошла до финала на турнире в Монреале. В решающем матче россиянка уступила Джессике Пегуле. На матч с американкой она вышла всего лишь через два часа после игры с Еленой Рыбакиной.

«Самсонова сейчас показывает прекрасную игру. С начала турнира в Вашингтоне она реально находится в потрясающей форме и сносит своих соперниц.

С такой игрой она точно будет одним из фаворитов на Открытом чемпионате США», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.