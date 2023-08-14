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    Чесноков: Самсонова — одна из фавориток US Open

    Теннис Прогнозы на теннис Людмила Самсонова WTA US Open
    Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что Людмила Самсонова способна выиграть Открытый чемпионат США.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В минувшее воскресенье Самсонова дошла до финала на турнире в Монреале. В решающем матче россиянка уступила Джессике Пегуле. На матч с американкой она вышла всего лишь через два часа после игры с Еленой Рыбакиной.

  • Самсонова высказалась о своем поражении в финале в Монреале
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    • «Самсонова сейчас показывает прекрасную игру. С начала турнира в Вашингтоне она реально находится в потрясающей форме и сносит своих соперниц.

    С такой игрой она точно будет одним из фаворитов на Открытом чемпионате США», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

    Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.

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