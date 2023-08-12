Медведев: Мячи в туре стали медленнее, тенденция есть

Третья ракетка мира российский теннисиствысказался о проблеме медленных мячей в туре.

«После Australian Open, конечно, многие обсуждали эту проблему. Но после Австралии, кажется, это не стало какой-то большой проблемой для тура. Это исключительно моё ощущение. Я только говорю, как я это чувствую. На всех турнирах абсолютно разные мячи. Может, дело в покрытии.

Так что моё мнение: такая тенденция действительно есть, мячи в туре стали медленнее. Но мне приходится приспосабливаться к этому. И, честно говоря, в этом году я не так уж плохо к этому адаптировался, так что мне сейчас придётся делать это снова.

Кому-то такие мячи нравятся, а кому-то нет. Конечно, я бы хотел, чтобы мячи в туре были быстрее, но необязательно, чтобы это было так. Просто нужно адаптироваться к новым условиям», — сказал Медведев на пресс-конференции в Торонто (Канада).

Ранее Медведев уступил австралийцу Алексу Де Минору в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто.