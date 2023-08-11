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    Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Торонто

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе над итальянцем Лоренцо Музетти в третьем круге турнира в Торонто.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Было довольно ветрено. Не скажу, что это был самый сильный ветер, при котором я когда-то играл, но он был довольно странным — иногда был сильным, иногда ослабевал. В такой нестабильной обстановке сложно продемонстрировать свои лучшие удары.

    Счастлив, что смог подавать чуть лучше, принимать чуть лучше, бегать чуть лучше, и этого хватило для победы. В целом я показал достаточно высокий уровень, но надо с каждым матчем только прибавлять.

    Как известно, надо показывать свой лучший теннис в финале. Что я и попытаюсь сделать», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

    В четвертьфинале Медведев сыграет с Алексом де Минауром (Австралия).

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