Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Торонто

Российский теннисиствысказался о своей победе над итальянцемв третьем круге турнира в Торонто.

«Было довольно ветрено. Не скажу, что это был самый сильный ветер, при котором я когда-то играл, но он был довольно странным — иногда был сильным, иногда ослабевал. В такой нестабильной обстановке сложно продемонстрировать свои лучшие удары.

Счастлив, что смог подавать чуть лучше, принимать чуть лучше, бегать чуть лучше, и этого хватило для победы. В целом я показал достаточно высокий уровень, но надо с каждым матчем только прибавлять.

Как известно, надо показывать свой лучший теннис в финале. Что я и попытаюсь сделать», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

В четвертьфинале Медведев сыграет с Алексом де Минауром (Австралия).