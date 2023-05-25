Российские теннисисты узнали своих первых соперников в основной сетке «Ролан Гаррос»

Мужская сетка:
- Андрей Рублев — Ласло Дьере
- Карен Хачанов -Констан Лестьенн
- Александр Шевченко — Оскар Отте
- Даниил Медведев — Квалифаер/Лаки-лузер
Россиянин Аслан Карацев сыграет с американцем Николасом Морено Де Альбораной в финале квалификации.
Женская сетка:
- Дарья Касаткина — Юле Нимаер
- Вероника Кудерметова — Анна-Каролина Шмидлова
- Людмила Самсонова — Кэти Волынец
- Анна Калинская — Эмма Наварро
- Екатерина Александрова — Виктория Томова
- Анастасия Павлюченкова — Линда Фрухвиртова
- Анна Блинкова — Исалин Бонавентюре
- Варвара Грачева — Далма Галфи
Победительница прошлого розыгрыша Ига Швентек сыграет с Кристиной Бушкэ из Испании. Россиянки Анастасия Потапова и Камилла Рахимова встретятся с квалифаерами или лаки-лузерами.