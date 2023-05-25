ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиНовый тренер для «Наполи». Нагельсман, Бенитес, Де Дзерби и еще пять сменщиков Спаллетти
  • 16:38
    • Российские теннисисты узнали своих первых соперников в основной сетке «Ролан Гаррос»
  • 16:24
    • Состоялась жеребьевка стыковых матчей за выход в РПЛ
    Все новости спорта

    Российские теннисисты узнали своих первых соперников в основной сетке «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Ролан Гаррос Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Людмила Самсонова Анна Калинская Андрей Рублёв Анастасия Павлюченкова Карен Хачанов Даниил Медведев Александр Шевченко
    Стало известно, с кем сыграют российские теннисисты на старте «Ролан Гаррос» в Париже. Турнир начнется 28 мая.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Мужская сетка:
    • Андрей Рублев — Ласло Дьере
    • Карен Хачанов -Констан Лестьенн
    • Александр Шевченко — Оскар Отте
    • Даниил Медведев — Квалифаер/Лаки-лузер

    Россиянин Аслан Карацев сыграет с американцем Николасом Морено Де Альбораной в финале квалификации.

    Женская сетка:
    • Дарья Касаткина — Юле Нимаер
    • Вероника Кудерметова — Анна-Каролина Шмидлова
    • Людмила Самсонова — Кэти Волынец
    • Анна Калинская — Эмма Наварро
    • Екатерина Александрова — Виктория Томова
    • Анастасия Павлюченкова — Линда Фрухвиртова
    • Анна Блинкова — Исалин Бонавентюре
    • Варвара Грачева — Далма Галфи

    Победительница прошлого розыгрыша Ига Швентек сыграет с Кристиной Бушкэ из Испании. Россиянки Анастасия Потапова и Камилла Рахимова встретятся с квалифаерами или лаки-лузерами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли в Лигу чемпионов «МЮ» в матче с «Челси»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Американцы испытают сложности с добычей победы?
  • США — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Канада прикончит Финляндию на ее же территории
  • Канада — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.13
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.40
  • Прогноз на матч Швеция — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рууд — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  3.96
  • Экспресс дня 26 мая
  • Завтра в 21:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры