Российские теннисисты узнали своих первых соперников в основной сетке «Ролан Гаррос»

Стало известно, с кем сыграют российские теннисисты на старте «Ролан Гаррос» в Париже. Турнир начнется 28 мая.

Мужская сетка: Андрей Рублев — Ласло Дьере

Карен Хачанов -Констан Лестьенн

Александр Шевченко — Оскар Отте

Даниил Медведев — Квалифаер/Лаки-лузер

Россиянин Аслан Карацев сыграет с американцем Николасом Морено Де Альбораной в финале квалификации.

Женская сетка: Дарья Касаткина — Юле Нимаер

Вероника Кудерметова — Анна-Каролина Шмидлова

Людмила Самсонова — Кэти Волынец

Анна Калинская — Эмма Наварро

Екатерина Александрова — Виктория Томова

Анастасия Павлюченкова — Линда Фрухвиртова

Анна Блинкова — Исалин Бонавентюре

Варвара Грачева — Далма Галфи

Победительница прошлого розыгрыша Ига Швентек сыграет с Кристиной Бушкэ из Испании. Россиянки Анастасия Потапова и Камилла Рахимова встретятся с квалифаерами или лаки-лузерами.