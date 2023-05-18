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    Медведев: Я счастлив, что смог нейтрализовать атакующий стиль Ханфманна

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался относительно победы над представителем Германии Янником Ханфманном в четвертьфинальном матче турнира в Риме (Италия).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Знал, что мне нужно как можно больше попадать мячом в корт, потому что он играет агрессивно. В противостоянии с Ханфманном у вас не бывает много моментов, в которых вы диктуете игру. Все, что вам нужно делать, так это играть глубоко и пытаться заставить его промазать.

    Может быть, он не провел свой лучший матч, но так бывает. Нельзя каждый день показывать свою лучшую игру. Я счастлив, что смог нейтрализовать его атакующий стиль», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

    Таким образом, Медведев вышел в полуфинал, где сыграет с сильнейшим в противостоянии Стефанос Циципас (Греция) — Борна Чорич (Хорватия).

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