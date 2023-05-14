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    Медведев: Мы с Рублевым знаем, что можем положиться друг на друга

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о взаимоотношениях с Андреем Рублевым.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Да, у нас с Андреем отличная связь, и, я думаю, с годами она становится всё крепче. Ведь в теннисе вы не можете знать наверняка, как сложатся ваши отношения. Всё-таки мы все друг с другом соревнуемся. Так что с некоторыми игроками ещё с юниорских времён, скажем так, мы стали менее близки по разным причинам. Каждый человек живёт своей взрослой жизнью, чего на юниорском уровне не было. Здесь собралось около 60 игроков, но не происходит того, что они все держатся вместе.

    Что касается Рублёва, он становился всё сильнее и сильнее на протяжении многих лет. Мы просто отличные друзья и знаем, что можем положиться друг на друга. Это действительно здорово, приятно осознавать», — приводит слова Медведева Tennis TV.

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