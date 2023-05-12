Калинская одолела Мертенс на турнире в Риме

Российская теннисисткавышла в третий круг турнира WTA в Риме (Италия).

Во втором круге она победила Элизе Мертенс из Бельгии в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты.

Калинская трижды подала на вылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть из 12 заработанных брейк-пойнтов. На счету Мертенс девять эйсов, 11 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Калинская сыграет с сильнейшей в матче между Еленой Рыбакиной (Казахстан) и Ясмине Паолини (Италия).