Медведев: Сейчас я прекрасно чувствую себя физически

Российский теннисистрассказал о своем состоянии перед первым матчем на «Мастерсе» в Риме.

«Чем я занимаюсь в паузах между турнирами? Зависит от самочувствия. После Монте-Карло у меня были некоторые физические проблемы. Поэтому перед Мадридом у меня особо не было времени, чтобы отточить некоторые мелочи на тренировках. Очень жаль.

После Мадрида физически я чувствовал себя хорошо. Я знал, что могу тренироваться в полную силу. Это здорово.

Сейчас я прекрасно чувствую себя физически. Каждый день я стараюсь сильно отработать на тренировке и, конечно, поработать с тренером над мелочами. Пока все здорово, поэтому попытаюсь играть так же и в матчах», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Первым соперником Медведева в Риме станет победитель матча Уго Умбер (Франция) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).