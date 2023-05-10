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    Медведев: Сейчас я прекрасно чувствую себя физически

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем состоянии перед первым матчем на «Мастерсе» в Риме.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Чем я занимаюсь в паузах между турнирами? Зависит от самочувствия. После Монте-Карло у меня были некоторые физические проблемы. Поэтому перед Мадридом у меня особо не было времени, чтобы отточить некоторые мелочи на тренировках. Очень жаль.

    После Мадрида физически я чувствовал себя хорошо. Я знал, что могу тренироваться в полную силу. Это здорово.

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    • Сейчас я прекрасно чувствую себя физически. Каждый день я стараюсь сильно отработать на тренировке и, конечно, поработать с тренером над мелочами. Пока все здорово, поэтому попытаюсь играть так же и в матчах», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

    Первым соперником Медведева в Риме станет победитель матча Уго Умбер (Франция) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

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