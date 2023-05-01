Медведев: У меня еще нет титулов на грунте. Я правда хочу этого добиться

Российский теннисиствысказался о победе надна «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Надеюсь, очень надеюсь. У меня еще нет титулов на грунте. Я правда хочу этого добиться. Но при этом я стараюсь играть только в крупных турнирах, поэтому достичь этой цели ещё сложнее, так как на них приезжают лучшие теннисисты.

Я знаю, что грунт не идеально ложится под мою игру. Даже сегодня я чувствовал, что провёл отличный матч, но обычно на харде такие же матчи мне даются легче по счёту, особенно когда я в форме. Здесь же мне пришлось повозиться. Пришлось бороться, это было тяжело. Но я просто хочу постараться сделать всё, что в моих силах. В Монте-Карло было великолепно, здесь тоже здорово, с нетерпением жду следующих матчей», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Следующим соперником Медведева станет еще один россиянин Аслан Карацев.