Надаль пропустит турнир в Риме

Испанский теннисистпропустит турнир в Риме, который пройдет с 10 по 21 мая.

«Мне очень жаль сообщать, что я не смогу быть в Риме. Вы все знаете, как мне больно пропустить еще один из турниров, которые ознаменовали мою профессиональную и личную карьеру при всей любви и поддержке итальянских тифози.

Несмотря на то, что в последние дни я заметил улучшение, в течение многих месяцев я не мог тренироваться на высоком уровне, и для полного восстановления нужно время. У меня нет другого выбора, кроме как смириться с этим и продолжить работу. Обнимаю всех», — написал Надаль в Twitter.

Игрок получил травму в матче с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. Ему диагностировали растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Из-за этого он пропустил все турниры серии «Мастерс» на грунте.